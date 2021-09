Alessandro Bonan: «Pioli prudente ma il Milan lotterà per lo scudetto»

Alessandro Bonan è convinto che il Milan possa lottare per lo scudetto grazie ad una rosa più profonda della scorsa stagione

Alessandro Bonan, intervenendo ai microfoni di Sky Sport 24, ha fatto questa disamina sul Milan allenato da Pioli:

«L’anno scorso il Milan ha lottato a lungo per lo scudetto, rispetto alla scorsa stagione è migliorato tanto, quindi quest’anno può lottare sicuramente per il primo posto. C’è tanta concorrenza, credo che sarà un campionato più lottato dell’anno scorso. Pioli è giustamente più prudente e quindi non pronuncia la parola scudetto».