Bocci spiega: «Il Milan di Pioli meglio in Italia che in Europa. Paradossale, spiego perchè»

Alessandro Bocci, noto giornalista, ha commentato l’avvio di stagione del Milan di Stefano Pioli tra campionato e Champions League

Dalle colonne del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha dichiarato:

«Pioli è stato bravo a metabolizzare l’umiliante sconfitta contro Inzaghi e a ripartire meglio di prima: quattro vittorie di fila (in Serie A, ndr) e un gol, uno solo, subito in sei partite, comprese le due di Champions. Il Milan costruito per l’Europa, con giovani di talento e una rosa profonda, per adesso rende meglio in Serie A».