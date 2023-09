Aldo Serena su Leao: «Ogni tanto risolve una sfida, ma…». Le parole dell’ex calciatore sull’esterno portoghese

Aldo Serena ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore di Inter e Milan sull’esterno portoghese:

«Ogni tanto risolve una sfida con i suoi gol, ma il suo ruolo non è come quello di Lautaro. Gioca più decentrato, lui per primo sa che potrebbe segnare di più. Ha le spalle grandi per reggere la pressione. Detto questo se prima gli avversari si concentravano a bloccare le incursioni della fascia sinistra, dove agiscono lui e Theo, Hernandez ora dovranno preoccuparsi di arginare anche gli attacchi della corsia opposta»