Albertosi: «Gigi Riva o Gianni Rivera? Vi dico chi sceglierei»

L’ex portiere del Cagliari, squadra con cui è stato campione d’Italia nel 1970, Enrico Albertosi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CagliariNews24.com.Ecco le sue parole:

Sullo scudetto vinto a Cagliari: «Sono arrivato a Cagliari pensando di andare all’Inter, invece la società mi ha ceduto ai rossoblù. Fui titubante ma in quel momento non potevo rifiutarmi, ho dovuto accettare il trasferimento. Arrivato a Cagliari mi sembrava un altro mondo, non si andava mai in ritiro, la squadra giocava con libertà di intenti, se si perdeva andava bene e se si vinceva andava meglio. Il primo anno però siamo arrivati secondi perchè ci mancava la convinzione che abbiamo avuto l’anno successivo. Abbiamo vinto lo scudetto giocando un grande campionato, dando poi 6 giocatori alla nazionale arrivata seconda in Messico, eravamo una grande squadra. Probabilmente avremmo vinto anche l’anno successivo senza l’infortunio di Gigi (Riva, ndr), senza di lui l’attacco si è spento e non siamo riusciti a ripeterci. Nel 1974 il Cagliari mi ha ceduto al Milan, ma onestamente sarei voluto restare in Sardegna perchè mi trovavo benissimo, ma in quei tempi non ci si poteva rifiutare».

Su chi preferirebbe tra Riva e Rivera: «Gigi Riva tutta la vita. Sono due giocatori molto diversi, Rivera ti faceva fare i gol era più un centrocampista. Gigi Riva era un attaccante, era un cecchino, quando si trovava li sbagliava pochissimo. Chiaramente tra i due dico Riva».