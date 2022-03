Albertini: «Ho vinto campionati sia gestendo che rimontando, il Milan...»

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha spiegato la differenza tra chi guida e chi insegue in classifica: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della differenza tra chi insegue e chi guida in classifica:

«Ho vinto campionati sia gestendo che rimontando, e vi garantisco che la pressione rischia di schiacciare molto di più chi insegue. Staccare le rivali è possibile solo se loro sbagliano e frenano, chi sta davanti deve pensare soltanto a non sbagliare: l’occasione per andare in fuga è la partita con il Bologna, non quello che succederà in Juve-Inter. Se poi le cose non andranno come sperato, il vantaggio consentirà al Milan di ricaricare energia e pensare alla partita successiva».