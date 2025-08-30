Akanji Milan, arriva la risposta del difensore! Novità incredibile e Tare all’angolo: cosa è successo

Akanji Milan, è arrivata la risposta del difensore del Manchester City a Tare: no delle svizzero che vuole giocare la Champions League

La telenovela Manuel Akanji e il calciomercato Milan si arricchisce di un nuovo, inatteso capitolo. Nonostante i rossoneri avessero messo sul piatto un’offerta che sembrava convincente, il difensore svizzero non ha accettato l’attuale proposta di contratto. Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del web, confermata da una fonte autorevole come Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato. La situazione, già complessa, si fa ora ancora più intricata, mettendo in stand-by una delle trattative più calde di questa sessione estiva.

I motivi del mancato accordo sono duplici e chiari. Da un lato, ci sono le condizioni economiche e i termini contrattuali. La distanza tra le parti, pur non essendo incolmabile, è significativa. L’agente di Akanji sta valutando diverse opzioni per il suo assistito e, a quanto pare, la proposta rossonera non soddisfa pienamente le aspettative del giocatore. Dall’altro, e questo è un aspetto cruciale, c’è la ferma volontà del difensore di giocare la Champions League. Il Milan, pur essendo un club di prestigio con una storia gloriosa, non è riuscito a qualificarsi per la massima competizione europea e questo rappresenta un ostacolo non di poco conto per il calciatore classe ’95.

Questo scenario mette in luce le prime sfide che deve affrontare il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio si trova a gestire una situazione delicata, dovendo trovare un equilibrio tra le ambizioni del club e le richieste del mercato. La ricerca di un difensore centrale di alto livello è una priorità assoluta per la nuova stagione, soprattutto in virtù del cambio in panchina.

Infatti, un altro elemento di grande interesse è la presenza del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, tornato a guidare i rossoneri, ha espresso la necessità di rinforzare la linea difensiva con un profilo di spessore. Akanji, con la sua esperienza e la sua fisicità, sarebbe stato il tassello ideale per il suo progetto tattico. Il fatto che la trattativa stia naufragando potrebbe costringere Allegri e Tare a virare su altri obiettivi.

La notizia, riportata da Fabrizio Romano, ha generato una certa delusione tra i tifosi milanisti, che vedevano in Akanji l’uomo giusto per la difesa del futuro. La piazza milanista sperava di poter accogliere un giocatore con un curriculum internazionale, capace di dare solidità e leadership al reparto arretrato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan deciderà di rilanciare per Akanji o se, al contrario, volgerà lo sguardo verso altri nomi. Igli Tare avrà il compito di trovare una soluzione, sia essa un nuovo accordo con lo svizzero o l’identificazione di un’alternativa all’altezza, per non deludere le aspettative dei tifosi e del mister Allegri. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare per le posizioni di vertice del campionato e, magari, tornare presto a giocare in Champions League.