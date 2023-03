Abodi: «La candidatura per Euro 2032 è su misura per il nostro paese». Le parole del ministro per lo Sport

Andrea Abodi ha parlato a margine della presentazione del V Rapporto 2022 “Il divario generazionale” della candidatura dell’Italia per Euro 2032. Ecco le parole del ministro per lo Sport:

«La candidatura per Euro 2032 ha caratteristiche che sono quasi tagliate su misura per il nostro paese. Per la prima volta la doppia assegnazione ci consente di sapere nove anni prima chi ospiterà gli europei, ci auguriamo noi, e superare la tempistica e la burocrazia che solitamente non permette di sviluppare progetti infrastrutturali».