In casa Milan tiene banco il tema futuro di Adli. Per il centrocampista si prospetta un doppio scenario di mercato

Due strade per il futuro di Adli. Non è detto infatti che il centrocampista lasci il Milan.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport è in risalita nel gradimento di Pioli. Se arriverà un’offerta convincente, partirà. Altrimenti resterà come alternativa a Krunic