Adli Milan, conferme sul futuro del centrocampista francese: può restare in Serie A, trattativa in corso

Adli Milan, arrivano importanti conferme sulla trattativa in corso tra i rossoneri e il Sassuolo per il centrocampista francese

Il futuro di Yacine Adli nel calciomercato Milan sembra ormai segnato, e non nella direzione che il giovane centrocampista francese avrebbe desiderato. Quella che per Adli era una storia d’amore incondizionata con la maglia rossonera, fatta di professionalità esemplare e un attaccamento sincero, si sta trasformando in un addio imminente. Nonostante il suo desiderio di giocarsi le sue carte in una stagione dove il Milan punta a tornare ai vertici, la società di via Aldo Rossi ha preso una decisione chiara e inequivocabile.

Il Milan ha le idee chiare: Adli è fuori dal progetto tecnico di Allegri

Fin da subito, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, hanno espresso una posizione netta: Yacine Adli non rientra nei piani tecnici del club. Un segnale inequivocabile è arrivato con l’aggregazione del giocatore al Milan Futuro, la formazione Under 23 che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Questa mossa è un chiaro indicatore che il Milan considera Adli sul mercato, in attesa di offerte concrete per una cessione a titolo definitivo.

Il club rossonero è alla ricerca di una proposta vantaggiosa che possa sbloccare l’operazione in uscita, ma finora le offerte pervenute non hanno scaldato il cuore né del giocatore né della dirigenza. Tra i club che si sono fatti avanti, lo Spartak Mosca ha tentato un approccio, ma la proposta è stata gentilmente rispedita al mittente dal giocatore stesso, segno che Adli valuta con attenzione le sue prossime destinazioni.

Il Sassuolo in pole position per Adli: trattative in corso ma non è fatta

Tuttavia, una nuova pista sembra scaldarsi in queste ore, come riportato da Calciomercato.com e confermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano. Il Sassuolo, da tempo interessato al talentuoso centrocampista, sarebbe ora in trattativa avanzata per acquisire le prestazioni di Yacine Adli.

Ricordiamo che Adli ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha avuto modo di maturare ulteriore esperienza nel calcio italiano. Nonostante l’interesse del Sassuolo, l’ex Bourdeaux non sembra ancora del tutto convinto della destinazione, e la fumata bianca dipenderà dalla capacità del club emiliano di persuadere il giocatore. Servirà quindi tempo per capire se questa operazione in uscita per il Milan si concretizzerà.

La situazione è in continua evoluzione, con il Milan che spera di trovare una soluzione al più presto per il centrocampista francese, permettendogli di trovare la giusta collocazione e di fare spazio per i nuovi innesti voluti da Allegri e Tare. Resta da vedere se il Sassuolo riuscirà a superare le reticenze di Adli e a portarlo alla corte di mister Alessio Dionisi. Riuscirà il Milan a finalizzare la cessione di Adli, liberando un prezioso slot per il mercato in entrata?