Addio al calcio di Van Basten: la toccante reazione di Maradona – VIDEO

Addio al calcio di Marco Van Basten: il commovente commento di Diego Armando Maradona nel giorno fatidico – VIDEO

Tutti ricordano la conferenza stampa shock in cui Marco Van Basten diede l’addio al calcio. Il fuoriclasse olandese, allo stremo per via dei frequenti infortuni, decise di lasciare a soli 30 anni lo sport che lo vide salire sul tetto d’Europa e del Mondo.

L’addio al calcio di Van Basten non colpì solo tifosi e appassionati ma anche illustri colleghi come, forse il più grande di tutti, Diego Armando Maradona che commentò così la notizia: «Mi viene da piangere, è stato il giocatore più elegante che abbia mai visto, se Dio ha deciso così, vuol dire che non vuole vedere più goal belli».