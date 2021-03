Adani: «Vi racconto le sensazioni che mi ha trasmesso ieri il Milan»

Lele Adani ha spiegato come il Milan di ieri abbia fatto una partita da grandissima squadra, come la squadra di qualche anno fa

Intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha raccontato la gara di ieri sera del Milan a Manchester in Europa League:

«Il Milan ieri mi ha riportato indietro nel tempo per atteggiamento e senso di grandezza. Con tante assenze ed è andato a Manchester rappresentando quella che è la sua storia, il suo stile, la sua storia e status. Anche i giovani ieri hanno fatto una grande partita. È stata una prova di consapevolezza e di ciò che sapevamo il Milan potesse fare. E lo ha fatto in uno stadio fra i più importanti, facendo calcio per 90 minuti. Kessie è la guida, il totem, il suo capo emotivo. È solo un caso che abbia segnato al 92esimo perché poteva segnare prima. Ieri è stato un premio per il percorso fatto».