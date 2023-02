Adani sul Milan: «E’ ancora in una fase acerba del progetto». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Il Milan è ancora in una fase acerba del progetto, già arrivare ai quarti sarebbe un successo oltre le aspettative. L’Inter è squadra, invece, matura e l’ha fatto vedere con il Barça in questa stagione e pure col Liverpool lo scorso anno. Essere tra le prime otto per i nerazzurri è un dovere».