Acerbi: «Ora basta, la mia risata era isterica. Do sempre tutto». Il messaggio del difensore della Lazio

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha voluto subito rispondere alle critiche dopo quanto accaduto in seguito al gol vittoria del Milan.

Queste le sue parole sui social: «Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me».