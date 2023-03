Abodi sulla tragedia migranti: «E’ un dovere dedicare loro un minuto di silenzio». Le parole del Ministro dello Sport

Andrea Abodi ha voluto dedicare un messaggio, oltre ad un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A, a tutte le vittime della tragedia di Cutro. Ecco la nota del Ministro dello Sport:

«La tragedia di Cutro ha trasformato in questi giorni il palazzo dello sport cittadino, il PalaMilone, nella camera mortuaria di esseri umani, donne e uomini, a partire da bambine e bambini che, in cerca di speranze, hanno perso la vita, traditi da trafficanti di persone, delinquenti senza scrupoli. Un luogo di sport e di socialità ha dovuto accogliere così tante vite perdute di fronte alle quali ci inchiniamo, avvertendo il dovere di dedicare loro un minuto di silenzio, riflessione e preghiera sui campi di gioco e di gara italiani, di tutte le discipline sportive, in questo fine settimana.

Ringrazio il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Cip Luca Pancalli e tutti gli organismi sportivi per la lettura del seguente breve messaggio, condiviso con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che precederà un minuto di silenzio in tutti i luoghi di sport dove avverranno le competizioni nel fine settimana: ‘L’Italia onora la memoria delle vittime del drammatico naufragio di Cutro, a partire da bambine e bambini, con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane»