Abodi tuona: «L’Italia è il Paese più arretrato per quanto riguarda gli stadi. Bisogna fare questa cosa». Le parole del ministro

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha analizzato, a margine dell’evento Sostenibilità e lealtà sportiva promosso dall’Associazione Davide Astori, il tema legato agli stadi, sempre più in voga anche nel mondo Milan.

PAROLE – «Siamo il Paese più arretrato per quanto riguarda gli stadi di calcio. Ma io sono abituato a pensare che i momenti negativi sono anche momenti di opportunità. Per questo parlai di un commissario per gli stadi. Serve una modalità che metta tutti nelle stesse condizioni nei rapporti istituzionali e negli iter amministrativi. Ci deve essere un coordinatore del procedimento che abbia capacità di supportare».