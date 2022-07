MN24 – Abbonamenti Milan: si avvicina il sold out di San Siro. Mancano 1000 abbonamenti

Mancano 1000 abbonamenti e 500 tessere stagionali Premium “Club 1899” al sold out abbonamenti di San Siro.

A proposito di “Club 1899”, il Milan ha già aperto le vendite dei pacchetti Hospitality per le gare di Serie A di tutto il 2022: picco per il Derby, con oltre 55 pacchetti premium venduti in poche ore, e tifosi provenienti da tutto il mondo in particolare da Gran Bretagna, USA, Canada, Australia, Messico, Giappone, Kwait, Filippine oltre che da tantissimi Paesi europei.