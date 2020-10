A Bola: «Vila do Conde senza paura, out Ibrahimovic per i rossoneri»

A Bola: questa sera Rio Ave-Milan. I rossoneri non potranno usufruire della presenza di Zlatan Ibrahimovic, i portoghesi…

«Vila do Conte senza paura, out Ibrahimovic per i rossoneri» – così l’edizione di A Bola in prima pagina in edicola questa mattina.

Il Milan non potrà contare sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic, in quanto bloccato dal coronavirus. Stefano Pioli, a questo punto, deve fare affidamento su Lorenzo Colombo, in gol nel terzo turno preliminare di Europa League contro il Bodo Glimt, match conclusasi 3-2.