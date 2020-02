15 febbraio 2011: la lite tra Gattuso e Joe Jordan – VIDEO

Il 15 febbraio del 2011 a San Siro si giocava Milan-Tottenham, il match sarà però ricordato per la furibonda lite Gattuso-Jordan

Il 15 febbraio del 2011 a San Siro si gioca l’ottavo di andata di Champions League tra Milan e Tottenham. Gli Spurs vinsero uno a zero con rete di Crouch ma ciò che si ricorda in particolar modo è la lite avvenuta tra Gennaro Gattuso e l’ex giocatore rossonero degli anni ’80, allora allenatore in seconda del Tottenham, Joe Jordan.

Gattuso, già squalificato per la partita di ritorno, non accetta alcuni commenti di Jordan e al termine della gara lo affronta a muso duro. La Uefa squalificherà Ringhio per ben 5 turni, il Milan tuttavia verrà eliminato in funzione del pareggio per 0-0 al ritorno.