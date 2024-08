Venezia-Torino 0-1, vittoria sul finale per i piemontesi: ora sono primi con l’Inter

I ragazzi di mister Paolo Vanoli espugnano il Penzo di Venezia e si portano momentaneamente al primo posto con l’Inter

Il Torino di Paolo Vanoli ottiene 3 punti in casa del Venezia. Ai granata basta la rete di Saul Coco all’ottantaseiesimo del secondo tempo di gioco per portare un’importante vittoria prima della pausa nazionali.

Il Venezia resta fermo al penultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in questo inizio di stagione, mentre la formazione granata inanella il terzo risultato consecutivo in questa prima fase del nuovo campionato di Serie A, tra cui il pareggio all’esordio con il Milan. I piemontesi sono ora temporaneamente primi a pari merito con l’Inter di Simone Inzaghi.