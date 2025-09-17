Connect with us

News

Vendita San Siro, novità clamorosa: l'ultim'ora cambia le carte in tavola per il Milan

News

Nuovo San Siro Milan, tema demolizione: il costo e le due opzioni per un futuro nuovo stadio. Gli scenari

News

Lookman, svolta in casa Atalanta! Dialogo tra il nigeriano e Juric, decisione presa per il proseguo della stagione

News

Compleanno Pulisic, arrivano anche gli auguri del Milan al campione americano - FOTO

Calciomercato News

Mercato Milan, incredibile retroscena Rabiot! Spunta il doppio no estivo per Allegri. Cosa è successo

News

Vendita San Siro, novità clamorosa: l’ultim’ora cambia le carte in tavola per il Milan

Milan news 24

Published

23 ore ago

on

By

San Siro

Vendita San Siro, novità clamorosa: l’ultim’ora cambia le carte in tavola per il Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nel contesto dell’annosa questione legata alla cessione dello stadio di San Siro, un’importante novità si profila all’orizzonte. La Giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera che rappresenta un passo decisivo verso la possibile vendita dell’impianto e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che a fine settembre dovrà esprimersi in merito.

La delibera propone due punti chiave, che mirano a semplificare e chiarire il percorso burocratico della vendita. Il primo punto è la riclassificazione dello stadio, che passerebbe da “bene indisponibile” a “bene patrimoniale disponibile”. Questa modifica, in linea con il Piano di Aree a Vocazione Interazionale (PAVI) e con la Legge Stadi, definisce lo stadio, sia nella sua forma attuale che in quella futura, come un “servizio privato di interesse pubblico e/o generale”. Questa precisazione è fondamentale per sbloccare l’operazione, permettendo al Comune di procedere con la cessione a privati.

Il secondo punto della delibera riguarda un aggiornamento e un’integrazione a una precedente deliberazione del Consiglio Comunale. Nello specifico, si intende identificare in modo preciso le aree relative al Grande Progetto di Riqualificazione Urbana (GFU) di San Siro, includendo anche i diritti edificatori non oggetto di vendita diretta. Questo passaggio, richiesto dall’Agenzia delle Entrate per motivi catastali, garantisce una maggiore chiarezza e trasparenza sull’intera operazione.

L’approvazione di questa delibera da parte della Giunta rappresenta una svolta significativa. L’ultima parola spetterà al Consiglio Comunale, ma il percorso intrapreso sembra essere quello giusto per sbloccare la situazione e dare a Milan e Inter la possibilità di avere un nuovo stadio di proprietà.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.