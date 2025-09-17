Vendita San Siro, novità clamorosa: l’ultim’ora cambia le carte in tavola per il Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nel contesto dell’annosa questione legata alla cessione dello stadio di San Siro, un’importante novità si profila all’orizzonte. La Giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera che rappresenta un passo decisivo verso la possibile vendita dell’impianto e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che a fine settembre dovrà esprimersi in merito.

La delibera propone due punti chiave, che mirano a semplificare e chiarire il percorso burocratico della vendita. Il primo punto è la riclassificazione dello stadio, che passerebbe da “bene indisponibile” a “bene patrimoniale disponibile”. Questa modifica, in linea con il Piano di Aree a Vocazione Interazionale (PAVI) e con la Legge Stadi, definisce lo stadio, sia nella sua forma attuale che in quella futura, come un “servizio privato di interesse pubblico e/o generale”. Questa precisazione è fondamentale per sbloccare l’operazione, permettendo al Comune di procedere con la cessione a privati.

Il secondo punto della delibera riguarda un aggiornamento e un’integrazione a una precedente deliberazione del Consiglio Comunale. Nello specifico, si intende identificare in modo preciso le aree relative al Grande Progetto di Riqualificazione Urbana (GFU) di San Siro, includendo anche i diritti edificatori non oggetto di vendita diretta. Questo passaggio, richiesto dall’Agenzia delle Entrate per motivi catastali, garantisce una maggiore chiarezza e trasparenza sull’intera operazione.

L’approvazione di questa delibera da parte della Giunta rappresenta una svolta significativa. L’ultima parola spetterà al Consiglio Comunale, ma il percorso intrapreso sembra essere quello giusto per sbloccare la situazione e dare a Milan e Inter la possibilità di avere un nuovo stadio di proprietà.