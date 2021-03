Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno lunedì 22 marzo 2021

Ultimissime Milan, le notizie del giorno: 22 marzo 2021.

Dirigenza rossonera al lavoro per riscattare Tomori

21:30 – Il riscatto di Tomori non è certo, dato che si tratta di un diritto e non di un obbligo. Tuttavia si può già ragionare su questo dato: i rossoneri si sono impuntati con il Chelsea per il diritto. Approfondimento

La sfortuna perseguita il Milan, due dati lo confermano

20. 15 – Il Milan in questa stagione non è sicuramente la squadra più fortunata. Basti pensare a due dati che hanno ostacolato spesso il cammino dei rossoneri. I dati

Calciomercato Milan, saltato un obiettivo: ha rinnovato con il proprio club

18.30 – Un obiettivo di calciomercato del Milan sembra essere sfumato dopo che il giocatore ha rinnovato con il proprio club. La notizia.

Ibrahimovic papà d’oro: si commuove parlando dei figli – VIDEO

17.45 – Durante la conferenza dal ritiro con la Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha mostrato parecchia commozione parlando dei figli. Il video.

Ibrahimovic: «Contratto? Sono positivo, voglio continuare al Milan»

16.55 – Nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua situazione contrattuale. Le dichiarazioni.

Calhanoglu fa sognare i tifosi turchi: «Spero di giocare nel Galatasaray»

16.30 – All’arrivo all’aeroporto di Istanbul per rispondere alla convocazione della sua nazionale, Hakan Calhanoglu ha svelato il suo sogno futuro. Le sue parole.

Ibra fa un gol regolare ma Eysseric non l’ha capito: «Vergognoso» – FOTO

15.15 – Il gol regolare siglato da Ibrahimovic contro la Fiorentina ha portate ad aspre critiche da parte del viola Eysseric. La polemica.

Simakan ha scelto il Lipsia al posto del Milan e spiega perché

14.30 – Simakan è un nuovo giocatore del Lipsia. Il difensore dello Strasburgo ha svelato perché ha preferito la Bundes al Milan. Le sue parole.

Ibrahimovic sceglie il proprio erede e gli regala la maglia del Milan – FOTO

13.15 – Zlatan Ibrahimovic ha scelto il proprio erede e a fine partita contro la Fiorentina gli regala la sua maglia del Milan autografata. La foto.

Kessié è l’intoccabile di Pioli e il Milan lo blinda. Le ultime

12.15 – Kessié al centro del progetto del Milan anche in futuro: la dirigenza, in accordo con Pioli, si è già portata avanti per il rinnovo. Le ultime.

Super Tomori: MVP di Firenze e ora il riscatto

12.00 – Tomori altra grande prestazione a Firenze, Maldini e Massara al lavoro per il riscatto. Il punto

Allegri: tra passato, presente e futuro

10.30 – Allegri torna a parlare di Milan e del suo futuro. Le sue parole

Galli elogia il Milan e Tomori

09.45 – Filippo Galli spende frasi al miele per Tomori, commentando anche la prestazione superba del Milan a Firenze. Il commento

Milan femminile: tre punti Champions e ora la rivincita

09.15 – Il Milan femminile batte l’Empoli e consolida il secondo posto, settimana prossima l’Inter. Il punto

Il Milan sbanca Firenze e conquista tre punti Champions

08.30 – Vittoria fondamentale del Milan al Franchi contro la Fiorentina. Tre punti che pesano come un macigno. Il match