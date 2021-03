Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno giovedì 18 marzo 2021

Ultimissime Milan, le notizie del giorno: 18 marzo 2021

Milan-Manchester United, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Solskjaer

19.48 – È tutto pronto per il match di ritorno di questi ottavi di finale di Europa League dopo l’1-1 della gara di andata all’Old Trafford. Ecco di seguito le scelte dei due allenatori. Le formazioni.

MN24 – Le ultime sugli infortunati in casa rossonera

18.43 – Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione infortunati in casa Milan. Leggi la notizia.

Montolivo su Kessie: «Merita un monumento. Vi dico il suo compagno ideale»

17.15 – Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato a Sky Sport 24 della sfida tra rossoneri e Manchester United questa sera. Queste le sue parole su Kessie.

Van Basten accusa: «Incredibili torti arbitrali contro il Milan»

15.53 – Marco Van Basten, storico ex attaccante del Milan, in una intervista ad AS torna sul campionato 1990 quando a trionfare fu il Napoli. L’olandese ha lanciato un’accusa proprio agli azzurri. Le dichiarazioni.

Infortunati Milan: i motivi di tutte le defezioni contro il Manchester United

14.15 – Quattro titolari fuori dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro il Manchester United. Ecco i motivi di tutte le defezioni. Leggi la notizia.

Convocati Milan: contro il Manchester mancheranno quattro titolari

13.16 – A sette giorni di distanza dall’andata a Old Trafford, Milan e Manchester United sono pronte a sfidarsi di nuovo.Questo l’elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli. A sette giorni di distanza dall’andata a Old Trafford, Milan e Manchester United sono pronte a sfidarsi di nuovo.Questo l’elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli. I convocati.

Arbitro Fiorentina-Milan: il direttore di gara designato

12.15 – Arbitro Fiorentina-Milan: l’AIA ha scelto i fischietti per l’ottava giornata di ritorno della Serie A. Il direttore di gara al Franchi. La designazione.

Il Milan si allena con l’ultima sessione di rifinitura

12:00– A poche ore dal match, il Milan si allena tra i tanti problemi che affliggono soprattutto l’attacco. Ibra in pole tra i titolari. Le probabili

Dalot, che gioia vedere il Porto battere la Juventus

11:00 – Dalot si racconta parlando della sua grande passione per il Porto, soprattutto ora che la sua squadra è ai quarti di Champions

Milan-Manchester United le immagini più belle

10:00– Milan-Manchester United, le immagini più belle proposte via social dal club rossonero, il quale si prepara all’evento rievocando il passato. Le immagini a video

Taibi, un pensiero alla gara di questa sera ed un pronotistico