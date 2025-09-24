Udinese Milan, Fofana raggiunge un importante traguardo in rossonero: contro l’Udinese ha centrato…

Udinese Milan, Fofana ha realizzato sabato sera contro i friulani il primo gol in trasferta della sua avventura in rossonero

Il Milan continua a stupire in questo inizio di campionato. Con una prestazione di grande spessore, i rossoneri hanno conquistato una vittoria netta per 3-0 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Un successo che consolida il cammino della squadra e la proietta al terzo posto in classifica, un risultato che fa sognare i tifosi e che conferma l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza, con il direttore sportivo Igli Tare in prima linea. A brillare in modo particolare è stato Christian Pulisic, autore di una partita straordinaria con una doppietta e un assist. L’americano un leader in campo, perfettamente integrato negli schemi di Massimiliano Allegri. Il tecnico, dal canto suo, può dirsi soddisfatto della risposta dei suoi uomini, capaci di esprimere un gioco brillante e concreto.

La Prima Gioia in Trasferta di Youssouf Fofana

Tra i protagonisti della serata, non si può non menzionare Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha segnato il secondo gol del Milan, il suo primo in trasferta con la maglia rossonera. Un traguardo significativo per il giovane giocatore, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella squadra. Il suo gol è arrivato su un assist di Adrien Rabiot, a testimonianza della grande intesa che si sta creando nel cuore del centrocampo milanista. Il primo gol di Fofana in Serie A era arrivato in casa contro il Venezia il 14 settembre 2024, come riportato da Opta Paolo. Questo successo in trasferta è un’ulteriore conferma delle sue qualità e della sua crescita costante.

La partita contro l’Udinese ha dimostrato la profondità della rosa del Milan. Nonostante le assenze e la stanchezza accumulata, la squadra ha saputo imporsi con autorità, mettendo in mostra un gioco fluido e una mentalità vincente. L’attacco ha funzionato a meraviglia, con Pulisic che ha trovato la sua serata di gloria e Fofana che ha rotto il ghiaccio in trasferta. Ma anche la difesa ha tenuto bene, non concedendo quasi nulla agli avversari. Una prestazione corale che fa ben sperare per il futuro. Massimiliano Allegri ha saputo preparare la partita in modo impeccabile, e il suo Milan è sempre più una squadra solida e convincente. Il lavoro di Igli Tare, che ha costruito una rosa competitiva e con margini di crescita, sta dando i suoi frutti. Il terzo posto è solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare il Milan a lottare per i massimi traguardi.