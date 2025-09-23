Connect with us

News

Udinese Milan, ascolti DAZN della quarta giornata: quanti spettatori hanno visto il match?

News

Chukwueze, l'ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

News

Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

News

Modric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello, c'è un clamoroso retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri e Allegri

News

Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

News

Udinese Milan, ascolti DAZN della quarta giornata: quanti spettatori hanno visto il match?

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Milan

Udinese Milan – DAZN ha stilato i dati degli ascolti della quarta giornata di Serie A!

La vittoria schiacciante del Milan in casa dell’Udinese, con un netto 0-3 in favore della squadra rossonera, non ha solo lasciato il segno sul campo, ma ha anche fatto registrare un notevole successo in termini di audience televisiva. L’incontro, disputato sabato 20 settembre, ha catalizzato l’attenzione di una vasta platea, confermando l’enorme interesse che circonda le big del campionato italiano.

Secondo i dati rilevati, la partita tra i friulani e il Diavolo, trasmessa in co-esclusiva anche da Sky, è stata seguita su DAZN da circa 538 mila spettatori. Un dato significativo che testimonia il crescente seguito della piattaforma di streaming e, soprattutto, l’attrattiva del club milanese in un match che ha visto i rossoneri imporsi con autorità. Il risultato finale, un perentorio 0-3, è stato il frutto di una prestazione convincente che ha permesso ai ragazzi di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo tattico e la sua abilità nel gestire i momenti chiave della stagione, di consolidare la propria posizione in classifica.

L’ampia risonanza mediatica non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che hanno potuto ammirare le giocate decisive dei protagonisti. Tra i marcatori del match figuravano Pulisic (doppietta) e Fofana.

Il successo televisivo di Udinese-Milan sottolinea, ancora una volta, come le partite del Milan rappresentino un traino importante per i diritti televisivi della Serie A e come l’audience sia sempre in attesa di ammirare le gesta dei campioni in campo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.