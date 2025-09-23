Udinese Milan, ascolti DAZN della quarta giornata: quanti spettatori hanno visto il match?

Udinese Milan – DAZN ha stilato i dati degli ascolti della quarta giornata di Serie A!

La vittoria schiacciante del Milan in casa dell’Udinese, con un netto 0-3 in favore della squadra rossonera, non ha solo lasciato il segno sul campo, ma ha anche fatto registrare un notevole successo in termini di audience televisiva. L’incontro, disputato sabato 20 settembre, ha catalizzato l’attenzione di una vasta platea, confermando l’enorme interesse che circonda le big del campionato italiano.

Secondo i dati rilevati, la partita tra i friulani e il Diavolo, trasmessa in co-esclusiva anche da Sky, è stata seguita su DAZN da circa 538 mila spettatori. Un dato significativo che testimonia il crescente seguito della piattaforma di streaming e, soprattutto, l’attrattiva del club milanese in un match che ha visto i rossoneri imporsi con autorità. Il risultato finale, un perentorio 0-3, è stato il frutto di una prestazione convincente che ha permesso ai ragazzi di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo tattico e la sua abilità nel gestire i momenti chiave della stagione, di consolidare la propria posizione in classifica.

L’ampia risonanza mediatica non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che hanno potuto ammirare le giocate decisive dei protagonisti. Tra i marcatori del match figuravano Pulisic (doppietta) e Fofana.

Il successo televisivo di Udinese-Milan sottolinea, ancora una volta, come le partite del Milan rappresentino un traino importante per i diritti televisivi della Serie A e come l’audience sia sempre in attesa di ammirare le gesta dei campioni in campo.