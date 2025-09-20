Udinese Milan, Allegri furioso: lascia la tribuna negli istanti finali del primo tempo. Il motivo

Connect with us

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Allegri

Udinese Milan – Allegri è squalificato e sta assistendo al match in tribuna, non è passato inosservato il gesto del mister

Un’immagine che non è passata inosservata durante la sfida tra Udinese e Milan: Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero costretto a seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica, ha lasciato il suo posto pochi secondi prima della fine del primo tempo.

La ragione di questa uscita prematura è chiara: la frustrazione per un errore commesso da uno dei suoi giocatori. A far scattare l’ira dell’allenatore è stato un fallo ritenuto inutile di Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese, che ha concesso una punizione all’ultimo minuto ai padroni di casa.

L’episodio ha scatenato la rabbia di Allegri, che ha preferito k prima del fischio dell’arbitro, palesando il suo disappunto per la leggerezza del suo giocatore. Il gesto del tecnico è emblematico di quanto fosse tesa la partita e di quanto Allegri, anche lontano dalla panchina, voglia tenere alta la concentrazione dei suoi.

Il gesto di Allegri, seppur plateale, è comprensibile. L’allenatore, noto per la sua attenzione maniacale ai dettagli, non ha tollerato la disattenzione di Tomori, soprattutto in un momento così delicato della partita. L’episodio ha riacceso il dibattito sull’importanza della disciplina tattica e della gestione delle emozioni in campo.

Il gesto di Allegri è un chiaro messaggio ai suoi giocatori: ogni errore, anche il più piccolo, può costare caro e la sua attenta supervisione non si ferma neanche quando non è a bordocampo. La reazione del tecnico è la dimostrazione di quanto sia coinvolto emotivamente nella partita, anche quando non può guidare direttamente il suo Diavolo.

