Ucraina, Tassotti: «Risultato storico. C’è un popolo in festa»

Mauro Tassotti parla della storica qualificazione ai quarti di Euro 2020 dell’Ucraina: le dichiarazioni anche su Malinovskyi

Mauro Tassotti, vice di Shevchenko, ha parlato dell’Europeo dell’Ucraina. Le sue parole a Radio 24.

QUARTI DI FINALE – «Risultato storico per l’iUcraina, non era mai successo, un popolo in festa e siam felici di avergli dato questa soddisfazione. Avevamo cominciato non al nostro livello. La Nazionale è lo specchio del campionato e quello ucraino ora sta attraversando un buon momento».

SINGOLI – «Zinchenko è un giocatore ormai forte a livello internazionale, può fare tranquillamente la mezzala, nel City fa il terzino, ma un terzino particolare. Malinovskyi ha qualche difficoltà fisica, cerchiamo di gestirlo, non è al 100% ma ha delle qualità pazzesche, un tiro da fuori fulminante, pericoloso sulle palle inattive».