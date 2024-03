Tutti i colori dello sport: all’evento presenti anche due calciatori rossoneri. I dettagli

Tutti i colori dello sport: all’evento in programma per domani presenti anche due calciatori rossoneri. I dettagli

Nella mattinata di domani andrà in scena un nuovo appuntamento di “Tutti i colori dello sport“, un evento che vedrà tra i protagonisti anche i due calciatori rossoneri Pobega e Tomori. Di seguito tutti i dettagli raccolti da Milannews24.

nella mattinata di domani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in collaborazione con Città metropolitana di Milano e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, andrà in scena un appuntamento speciale di “Tutti i colori dello sport”, programma di incontri tra i calciatori rossoneri e gli studenti delle scuole secondarie, a dialogo su tematiche valoriali per la diffusione di una cultura di tolleranza e inclusività.

Quando: giovedì 21 marzo, ore 10:30-12

Dove: Auditorium Enzo Tortora, via Soderini 24

Moderatore: Pierluigi Pardo

Protagonisti: Fikayo Tomori, Tommaso Pobega e oltre 350 studenti e studentesse dei centri di formazione professionale di Afol metropolitana