Toni: «Milan ed Inter più forti, ma la Juve senza coppe…»

L’ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto tra bianconeri, Inter e Milan: ecco le sue parole

Intervistato da Tuttosport, Luca Toni ha espresso la propria visione sulla lotta scudetto in Serie A tra Juve, Milan ed Inter.

LE PAROLE – «Inter e Milan sono più forti. Ma in un campionato lungo ed equilibrato può succedere di tutto. Dipenderà anche dalla cammino in Champions League. Il campionato si deciderà come sempre a marzo, aprile. Ma la scintilla per la Juventus può essere la rabbia di stare a casa, di non giocare le coppe».