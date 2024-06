Thiaw Milan, CONTATTI col Newcastle e Moncada NON chiude alla cessione! C’è l’IDEA scambio con gli inglesi: i dettagli

Il futuro di Malick Thiaw potrebbe essere lontano dal calciomercato Milan. Il suo nome è stato al centro del dibattito nel dialogo avuto tra i dirigenti rossoneri e quelli del Newcastle, che si sono riseduti al tavolo dopo l’affare Tonali chiusi la scorsa estate. Il difensore tedesco piace agli inglesi, con il Diavolo che lo valuta attorno ai 25 milioni di euro.

Come spiega Sport Mediaset, questo incontro è stata un’occasione anche per i rossoneri per chiedere informazioni per Kieran Trippier. La pista che poteva portare il terzino inglese in rossonero, magari con un scambio, non è però decollata per via dell’elevato ingaggio del 33enne. Il Newcastle però continua a spingere per Thiaw e Moncada non ha del tutto chiuso le porte ad una sua cessione, servirà però un’offerta importante.