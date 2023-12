Tassotti convito di Pioli: «Ecco il motivo per cui merita di restare». Le parole dell’ex difensore rossonero

Mauro Tassotti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Stefano Pioli e del Milan. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Certo, merita di restare. Non gli si può chiedere molto più di quanto ha fatto, ha valorizzato molti calciatori e vinto uno scudetto, quando nessuno gli chiedeva di vincerlo. Penso che un difensore centrale sia indispensabile, ne è rimasto soltanto uno… Poi bisogna prendere una decisione su Jovic, perché non si può chiedere sempre a Giroud di giocare tre partite di alto livello in una settimana».