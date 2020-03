SONDAGGIO MN24 – Addio Pioli: per il xx% dei lettori sarà Rangnick il prossimo allenatore

Esito del secondo sondaggio della quarantena: la maggioranza dei lettori crede che Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan

Il futuro del Milan, sportivo e societario, è tutto da definire. Ad oggi l’unica certezza è la definitiva, inesorabile e solitaria ascesa al potere di Ivan Gazidis. L’amministratore delegato rossonero, con la benedizione di Elliott, sarà artefice di tutte le prossime scelte del Diavolo. Una delle prime e più spinose tematiche che dovrà trattare è sicuramente quella legata all’allenatore. Stefano Pioli aveva convinto Boban e Maldini, poi delegittimati, ma cosa più importante ha conquistato i tifosi.

Ad oggi però sembra essere Ralf Rangnick il candidato numero 1 per sedere sopra la panchina del Milan la prossima stagione. Un accordo di massima tra il 61enne tedesco e il club di via Aldo Rossi sarebbe già stato raggiunto. Per questo motivo, nel nostro sondaggio, addirittura il xx% dei nostri lettori ritiene che sarà proprio lui il prossimo allenatore dei rossoneri. L’ex Schalke stacca nei punteggi, e non di poco, mister Pioli, al quale vengono date solo il xx% delle possibilità. Sullo sfondo invece l’attuale tecnico del Lipsia Nagelsmann, con il xx%.