Serie A, vittorie nel 2025: il Milan insieme alla folla! Guida la Roma nell’anno solare. Il dato

Serie A, la classifica di vittorie ottenute nell’anno solare aggiornata dopo l’ultimo turno. Il Milan è sul terzo gradino del podio

Nel panorama del calcio italiano, un dato emerge con forza in questo 2025: l’AS Roma di si sta imponendo come la squadra con più vittorie della Serie A. Con un totale impressionante di 18 vittorie conquistate nell’arco dell’anno solare, i giallorossi hanno dimostrato una costanza e una determinazione che li ha resi i veri protagonisti del campionato. Questo primato non è un caso, ma il frutto di un lavoro meticoloso.

A inseguire il Napoli di Antonio Conte, che si ferma a quota 15 successi. Nonostante un numero inferiore di vittorie, la squadra partenopea ha confermato la sua forza e la capacità di competere ad alti livelli, mantenendosi costantemente nelle posizioni di vertice. Il Napoli ha dimostrato di essere una formazione compatta e pericolosa, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Subito dietro, a 14 vittorie ciascuna, troviamo un blocco di tre big del calcio italiano: il Milan, la Juventus e l’Inter. I rossoneri, in particolare, stanno vivendo un momento di grande forma sotto la guida di Massimiliano Allegri, un allenatore conosciuto per la sua abilità tattica e la sua capacità di gestire i momenti difficili. Il Diavolo è reduce da una serie di tre successi consecutivi, un trend che evidenzia la crescita della squadra e la sua determinazione a lottare per le prime posizioni. Allegri, tornato sulla panchina del Milan, sembra aver ritrovato la chiave per far rendere al meglio i suoi giocatori, spingendoli a superare i propri limiti.

Anche la Juventus e l’Inter si mantengono in scia, a dimostrazione della loro competitività. I bianconeri e i nerazzurri, pur con percorsi diversi, hanno saputo mantenere un rendimento elevato, collezionando vittorie importanti e dimostrando di essere avversari temibili. La lotta per il vertice della classifica si preannuncia avvincente e imprevedibile, con le prime posizioni che rimangono un obiettivo alla portata di molte squadre.