Schelotto: «Derby? Sarà una guerra, il Milan non fa paura»

L’ex Inter Ezequiel Schelotto ha parlato in esclusiva a TMW in vista del match dei neroazzurri contro il Milan

Le parole dell’ex Inter Ezequiel Schelotto in esclusiva a TMW in vista del match dei neroazzurri contro il Milan:

«Giocare un match così non è per tutti. Avere avuto la possibilità di scendere in campo e, all’esordio nella stracittadina, fare una rete importante davanti alla mia famiglia è una cosa che non dimenticherò mai. Una cosa è dire ciò che ho fatto e raccontarlo, un’altra è viverlo… Stavamo anche vivendo una situazione non bella ed ho segnato alla prima palla che ho toccato. È stato straordinario. Un giorno che fino ad oggi tutti me lo ricordano. Dopo la partita Moratti mi abbracciò e mi disse: ‘Aspetta ad andare in spogliatoio, stai un po’ con me in mezzo al campo. Guardiamo lo stadio perché tutta questa gente e anche quella che non è potuta entrare, si ricorderà di te. Passeranno gli anni e ogni volta che arriverà il 24 febbraio o si starà per giocare un derby, tutti ti ringrazieranno. E così è, sono davvero felice. Significa che la gente ci tiene tantissimo, per me è stata una gioia grandissima»

FAVORITA – «È un derby, non nascondo che tifo Inter, ma non ci sono favoriti, sarà una guerra. Sono stati mesi importanti, ho tanti amici lì e spero che possano vincere e portare a casa i 3 punti»

NESSUNA PAURA – «Paura nessuna e non temo niente. Non posso nascondere che il Milan ha grandi campioni così come li ha l’Inter, si vede tranquillamente. Ha confermato Pioli, con i giocatori si conoscono da anni, davanti sono forti, ma l’Inter si saprà difendere. La qualità non c’entra in queste partite, la tecnica e tattica nemmeno: è un derby e va vinto. Il Milan è favorito per lo Scudetto come l’Inter, ma in cuor mio spero i nerazzurri possano fare un grande match»