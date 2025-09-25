Santiago Gimenez Milan, il messicano si riprende il club rossonero! Allegri in dubbio, dopo la Coppa Italia... Ultimissime

Santiago Gimenez Milan, dopo il gol in Coppa Italia il messicano si candida alla titolarità contro il Napoli domenica sera

La Coppa Italia ha regalato una serata di riscatto a Santiago Gimenez, che nella sfida contro il Lecce si è scrollato di dosso il peso delle critiche che lo avevano accompagnato in questo difficile inizio di stagione. Il “Bebote” ha segnato, e sebbene il gol sia arrivato dopo un paio di occasioni sprecate, l’importante era ritrovare la via della rete, e così è stato. Un traguardo cruciale per un attaccante che si stava pian piano allontanando dal cuore dei tifosi rossoneri.

Il gol e la prestazione offerta sono un segnale di un’inversione di tendenza. Lentamente, a suon di fiducia concessa da Massimiliano Allegri, Gimenez sta risalendo le gerarchie e, a giudicare dai 50mila applausi che hanno accompagnato la sua uscita dal campo a San Siro, sta riconquistando anche i cuori del popolo milanista. Un attestato di stima che vale più di mille parole e che dimostra come i tifosi siano pronti a supportare i giocatori che mostrano impegno e sacrificio.

La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio a questa rinascita, titolando “Santi punta il Napoli, così è un 9 da Milan“. Un titolo che non lascia dubbi sulle nuove ambizioni dell’attaccante messicano. Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare è stato fondamentale nel credere nel giocatore e nel dargli il tempo necessario per ambientarsi e crescere. La pazienza e la fiducia della dirigenza, insieme al supporto dell’allenatore Allegri, stanno dando i primi frutti.

Continuità e fiducia: le prossime tappe di Gimenez

Ora, la grande sfida per Santiago Gimenez non è solo segnare, ma trovare la continuità. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, molto dipenderà dalla sua capacità di replicare la prestazione anche nelle prossime, decisive, partite. La prossima sfida, contro il Napoli capolista, sarà il banco di prova definitivo per capire se il “Bebote” può davvero diventare il numero 9 di cui il Milan ha bisogno.

L’allenatore Allegri ha sempre creduto nelle sue potenzialità, e il direttore sportivo Tare lo ha difeso in ogni occasione, dimostrando una visione a lungo termine che va oltre i risultati immediati. Questo tipo di supporto è ciò che un giovane attaccante come Gimenez necessita per crescere e raggiungere il suo massimo potenziale.