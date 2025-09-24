San Siro Milan, la rivelazione di Monguzzi lascia senza parole! Confessione social ed ennesimo capitolo dell’intricata vicenda relativa al futuro dell’impianto

San Siro Milan, clamorosa rivelazione di Carlo Monguzzi sui propri profili social: ennesimo capitolo della vicenda. Ultime

Un vero e proprio colpo di scena scuote la politica milanese e mette a serio rischio il futuro di San Siro. La delibera per la cessione dei diritti sulla Grande Funzione Urbana, che include lo stadio, non potrà essere discussa in Consiglio Comunale come previsto. A rivelare la notizia, in un post al vetriolo sul suo profilo Facebook, è stato Carlo Monguzzi, consigliere per il Gruppo consiliare Europa Verde Beppe Sala Sindaco. Il suo commento non lascia spazio a dubbi: “Dilettanti allo sbaraglio. La sinistra triste si fa ostruzionismo da sola“.

Opposizione in contropiede: la delibera non è “licenziata”

L’incredibile vicenda è avvenuta a Palazzo Marino, dove l’opposizione ha colto di sorpresa la maggioranza, facendola trovare senza numero legale in Commissione. Di conseguenza, la delibera non è stata “licenziata”, un passaggio formale obbligatorio per poter essere portata in Aula. Monguzzi ha spiegato chiaramente la situazione: “La delibera sulla cessione dei diritti sulla Grande Funzione Urbana che include lo Stadio non potrà andare domani in Aula perché risulta non licenziata. La situazione per la maggioranza si complica e la strada adesso si fa in salita“.

Il post elenca le diverse situazioni nelle varie commissioni: due commissioni (Bilancio e Urbanistica) che volevano darla per discussa, ma sono state bloccate dalla minoranza che ha saputo utilizzare il regolamento. Una terza (Sport) non l’ha ancora discussa, e altre tre (Ambiente, Legalità e Affari Istituzionali) non hanno potuto concludere la fase istruttoria perché escluse da una seduta congiunta. La situazione si complica ulteriormente per il Milan, il cui futuro è strettamente legato a questa decisione.

Un ostacolo inatteso per il Milan

Questo ennesimo intoppo burocratico rappresenta un grave problema per il Milan e l’Inter, che speravano di ottenere il via libera per il loro nuovo stadio. La vicenda, che ha già messo a dura prova il club, dal direttore sportivo Tare all’allenatore Massimiliano Allegri, rischia di allungarsi ancora, con tutte le incertezze del caso.

La notizia, riportata in anteprima da Carlo Monguzzi su Facebook, getta un’ombra sul futuro dell’impianto sportivo e mette in discussione la capacità della maggioranza di gestire una vicenda così delicata. I giochi sono ancora aperti, ma come sottolineato dallo stesso consigliere, la strada per l’approvazione della delibera è ora “in salita”. Il Milan e i suoi tifosi dovranno attendere, sperando che si possa trovare una soluzione per sbloccare questa complessa e frustrante situazione.