San Siro Milan, il dettaglio sulla capienza del nuovo impianto non è passato inosservato! Dato da urlo

San Siro Milan, nel comunicato odierno dei rossoneri e dell’Inter è stato fatto riferimento anche alla capienza dell’impianto

Una notizia di portata storica per il calcio milanese. Con un comunicato congiunto che ha messo fine a mesi di speculazioni, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno ufficializzato l’accordo con gli studi di architettura di fama mondiale Foster + Partners e MANICA. Questa collaborazione di altissimo livello rappresenta il passo decisivo verso la costruzione del nuovo stadio di Milano, un progetto che simboleggia perfettamente l’ambizione e la visione a lungo termine dei club, in particolare del Milan sotto la guida di mister Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare.

Un Impianto all’Avanguardia per i Tifosi

Il comunicato sottolinea come il progetto sia legato all’approvazione della delibera per la vendita dell’area di San Siro da parte del Consiglio Comunale. Se il via libera arriverà, i due studi lavoreranno per realizzare un impianto che sia un modello di innovazione, comfort e sostenibilità. Con una capienza di 71.500 posti, il nuovo stadio promette un’esperienza senza eguali. La struttura si baserà su due grandi anelli con un’inclinazione scientificamente studiata per garantire a ogni singolo spettatore una visibilità ottimale del campo, da qualsiasi settore.

Il progetto non si limita al campo di gioco, ma fa parte di un’ampia iniziativa di rigenerazione urbana che coprirà circa 281mila mq. L’obiettivo è creare un nuovo polo che, oltre a essere un’icona architettonica, sia perfettamente integrato nel tessuto urbano di Milano. La sostenibilità e l’accessibilità sono al centro del piano, con l’offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili, per rendere lo stadio una casa per tutti.

Un Investimento Strategico per il Futuro Rossonero

La scelta di Foster + Partners, uno degli studi più affermati a livello globale, e di MANICA, riconosciuto come eccellenza nel settore degli impianti sportivi, ribadisce la ferma intenzione del Milan di investire in un futuro di successo. Questo progetto si affianca al grande lavoro sul campo di mister Allegri e alle strategie di calciomercato del direttore sportivo Tare. La costruzione di uno stadio di questa portata è un chiaro segnale di quanto il club voglia tornare ai vertici del calcio mondiale, offrendo ai suoi giocatori e ai suoi tifosi una struttura degna delle loro ambizioni. Il nuovo impianto rappresenterà un vantaggio strategico cruciale per i prossimi anni, unendo la gloriosa storia del Milan a un futuro di crescita e successo.