Sampdoria-Milan Primavera 0-0 LIVE: rossoneri in dieci uomini

Sampdoria Milan Primavera 0-0: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Milan scende in campo per l’11a giornata del campionato Primavera 2020/21 contro la Sampdoria. Tanto turnover per i rossoneri dopo la sconfitta nel derby, esordio dal 1′ per Milos Kerkez.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA

Cronaca Sampdoria Milan Primavera 0-0 LIVE

1′ – Comincia il match a Bogliasco

3′ OCCASIONE MILAN! – Grande azione rossonera, El Hilali si trova davanti a Saio da posizione un po’ defilata, solo esterno della rete.

10′ VICINA AL GOL LA SAMP – Grande giocata individuale di Di Stefano che al limite dell’area si libera con una finta di Michelis. Il suo destro finisce alto sopra la traversa.

11′ RECLAMA UN RIGORE IL MILAN – Nasti ruba palla ad Angileri e si immola verso la porta blucerchiata. Durante la sua falcata, incrocia la corsa con il difensore della Samp, cadendo a terra. Per l’arbitro Tufano però non c’è nulla.

20′ MILAN CON LA DIFESA A 3 – A differenza di quanto enuncia la distinta, mister Giunti a preparato in fase di possesso una difesa a 3 con Kerkez molto alto e Grassi molto stretto sull’altra fascia nella stessa linea di Michelis ed Obaretin.

28′ OBARETIN SALVA IL MILAN – Azione di ripartenza della Samp, che arriva a mettere un cross interessantissimo su cui Di Stefano è pronto a colpire a botta sicura ma un grandissimo anticipo di Obaretin gli impedisce di siglare il vantaggio blucerchiato.

32′ CI PROVA OLZER – Grandissima azione personale del numero 10, che salta un paio di difensori ed entra in area. Il suo tentativo col mancino termina a lato della porta di Saio.

42′ OPPORTUNITÀ PER LA SAMP – Sugli sviluppi di corner salta più in alto di tutti Siatounis. Il suo colpo di testa termina fuori di poco.

45′ +1′ TERMINA IL PRIMO TEMPO – Gara equilibrata a Bogliasco, si va al riposo sullo 0-0.

46′ COMINCIA LA RIPRESA – Si riparte a Bogliasco. Comincia il secondo tempo sul risultato ancora fermo sullo 0-0.

55′ BUON APPROCCIO DEL MILAN – Rossoneri entrati con un buon atteggiamento in questa ripresa, cercando maggiormente di attaccare senza però riuscire a penetrare la buona difesa della Samp.

66′ OCCASIONE MILAN – Ci prova El Hilali con una rasoiata dal limite dell’area, blocca bene Saio sul primo palo.

70′ MILAN AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! – Occasione enorme. Ancora El Hilali lanciato a rete davanti a Saio. l’attaccante classe ’03 si lascia ipnotizzare dal portiere blucerchiato, che riesce a repsingere la sua conclusione.

71′ MILAN IN 10! – Fallo da ultimo uomo di Cretti, che dopo un suo errore in impostazione butta a terra Prelec lanciato a rete. Dalla punizione dal limite, Brentan calcia alto.

73′ PORTA STREGATA PER EL HILALI – Gara adesso bellissima. Da una ripartenza rossonera combinano bene Nasti ed El Hilali, con quest’ultimo che vede la sua conclusiona ancora respinta in angolo da Saio.

Sampdoria-Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Aquino (68′ Gaggero), Obert, Yepes, Angileri; Ercolano (65′ Somma), Giordano, Siatounis, Brentan; Di Stefano (65′ Yayi Mpie), Prelec. A disposizione: Zovko, Napoli, Francofonte, Marrale, Paoletti, Sepe, Krawczyk, Pedicillo, Hermansen. Allenatore: Tufano

MILAN (4-3-3): Moleri; Grassi (46′ Cretti), Michelis, Obaretin, Kerkez; Mionic, Frigerio, Bright; Nasti, Olzer, El Hilali. A disposizione: Pseftis, Oddi, Pobi, Fili, Brambilla, Saco, Di Gesù, Robotti, Roback, Desplanches, Tonin. Allenatore: Giunti.

AMMONITI: Siatounis

EPULSI: Cretti

ARBITRO: Di Cairano

ASSISTENTI: Gualtieri, Massimino