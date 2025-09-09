Saelemaekers, il contratto con il Milan scade nel 2027: ma non si esclude il rinnovo! La situazione

Saelemaekers potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan! Gli aggiornamenti sul suo possibile prolungamento

Il futuro di Alexis Saelemaekers, l’esterno offensivo belga, sembra prendere una piega inaspettata. Nonostante il suo contratto con il Milan sia valido fino al 2027, le recenti voci di mercato suggeriscono che la dirigenza del Diavolo potrebbe aver già avviato le trattative per un prolungamento. Queste indiscrezioni, riportate dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, indicano che i colloqui, seppur mai interrotti del tutto, potrebbero essere intensificati nelle prossime settimane, gettando le basi per un accordo a lungo termine che blinderebbe il giocatore a Milanello.

L’ala destra, noto per la sua instancabile dedizione e la sua capacità di sacrificarsi per la squadra, è diventato rapidamente un punto di riferimento per il nuovo progetto tecnico del Milan. Sotto la guida del suo allenatore, l’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, Saelemaekers ha conquistato la fiducia di compagni e staff, ritagliandosi un ruolo centrale nelle dinamiche di gioco. La sua duttilità tattica e la sua costante propensione all’impegno lo rendono un elemento prezioso, in grado di agire sia sulla fascia che in posizione più avanzata.

Il rendimento del belga, sempre costante e di alto livello, ha convinto i dirigenti rossoneri a scommettere su di lui per il futuro. L’idea è quella di cementare la sua posizione all’interno della rosa, garantendo stabilità e continuità a un reparto cruciale come quello offensivo. Il Diavolo, infatti, sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva, capace di tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa, e l’apporto di giocatori come Saelemaekers è considerato fondamentale.

Le discussioni tra l’entourage del giocatore e la dirigenza milanista, guidata dall’amministratore delegato, si concentreranno non solo sulla durata del nuovo accordo, ma anche sui termini economici, con un probabile aumento dell’ingaggio che rifletterebbe l’importanza crescente del calciatore. La volontà del giocatore di rimanere a Milano, unita all’apprezzamento della società per le sue qualità professionali e umane, rende il rinnovo un esito probabile e auspicabile per entrambe le parti. Il popolo rossonero aspetta solo l’ufficialità.