Saelemaekers Milan, mistero irrisolvibile averlo mandato in prestito per 2 anni! Adesso con Allegri… Le ultimissime notizie

Uno dei tanti misteri del Milan, che a dir poco ha fatto storcere il naso, è il caso di Alexis Saelemaekers. Dare via in prestito per ben due stagioni un giocatore che ora sembra essere fondamentale per il Milan di Allegri è stata una delle mosse incomprensibili della dirigenza rossonera. A riferirlo è Peppe Di Stefano, che non si capacita di come il club abbia potuto privarsi di un calciatore così versatile e utile per due anni di fila.

L’esterno belga, infatti, è tornato a Milanello dopo le esperienze in prestito con Bologna e Roma più forte che mai. Lontano dal Milan ha avuto modo di maturare, di acquisire consapevolezza e di crescere in modo esponenziale. Nel corso della sua permanenza nella Capitale, ad esempio, ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra con prestazioni convincenti, segnando gol e fornendo assist ai compagni. Un rendimento che lo ha reso sempre più decisivo.

Nonostante i due anni di lontananza, Saelemaekers si è ripreso il suo posto in squadra ed è diventato un’arma in più per Massimiliano Allegri, che ora lo considera a tutti gli effetti un jolly prezioso. La sua capacità di ricoprire più ruoli, come esterno d’attacco o terzino, lo rende un elemento fondamentale per la rosa. Questa sua duttilità si adatta perfettamente alle esigenze del tecnico, e la fiducia in lui è evidente.

Eppure, a pensarci bene, la decisione di darlo via rimane difficile da spiegare. Una scelta che ha privato il Milan di un giocatore che, nel frattempo, avrebbe potuto contribuire in modo significativo ai successi della squadra. La scelta di Allegri di riportarlo alla base è stata un’intuizione vincente, ma la gestione iniziale del giocatore rimane un’enigma, una delle tante mosse incomprensibili che il Milan ha fatto in questi anni, come giustamente sottolineato da Di Stefano.