Sabatini: «Donnarumma merita i soldi che chiede, tifosi devono capire…»

Sandro Sabatini, nel corso di Pressing, ha parlato di Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole sul portiere del Milan:

«È il miglior portiere in circolazione e quindi merita l’ingaggio che spetta al miglior portiere in circolazione. Gigio ama il Milan, ma se da un’altra parte gli offrono il doppio è normale che il club rossonero si renda conto che deve dargli uno stipendio adeguato.

Io non sono il suo procuratore, non so quanto debba guadagnare, però ai tifosi milanisti dico che si devono mettere in testa che Gigio si merita questi soldi perché è il miglior portiere che c’è in circolazione».