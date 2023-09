Sabatini: «Ecco i veri tormenti che il Milan deve avere»

Sandro Sabatini ai microfoni di Calciomercato.com ha detto la sua sul Milan dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter

Le parole di Sandro Sabatini ai microfoni di Calciomercato.com ha detto la sua sul Milan dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter:



«Il processo a Pioli è giusto. Di più: doveroso. Ma sono sbagliati i contenuti delle critiche. L’allenatore del Milan viene accusato di aver perso cinque derby nel 2023, senza spiegare i motivi. Viene messo in croce per le dichiarazioni (“al primo gol dell’Inter avevamo il possesso-palla da quattro minuti”): diventano meme – quindi ridicole – e a nessuno interessa se le parole corrispondono ai fatti. Viene quasi minacciato per le mancate scuse ai tifosi.

Ecco, questa è la critica. Questo il processo a Pioli: tutto in superficie, pochi approfondimenti né tentativi originali per scalfire le opinioni superficiali dei pensatori più ripetitivi. Il Milan non ha perso i cinque derby del 2023 perché si è arreso, oppure si è consegnato da vittima sacrificale o per la difesa a 3 o perché una volta non c’era Leao o per qualsiasi ragione che non sia una prima evidenza: l’Inter era ed è più forte. Poi, ovvio, oltre a questa base di verità assoluta, ci sono le variabili. La più evidente è che il Milan ha perso tutti i derby proprio per non aver provato mai a copiare l’Inter, giocando almeno un po’ “difesa&contropiede”, squadra chiusa e ripartenze. Eppure questa evidenza non passa, forse perchè troppo semplice per screpolare il pensiero comune. Finora il Milan è stato applaudito e incoraggiato per il suo “calcio europeo”, anche se nel 2023 cinque volte su cinque battuto dal “calcio italiano”. E nessuno che cerchi di spiegare che se la mossa del terzino-regista la fa Cancelo (o Walker e Akè alternati) è un conto, se la fa Calabria – come dicono nelle campagne toscane – anziché un conto viene fuori un… contadino!»