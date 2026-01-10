Rinnovo Maignan, Allegri è pronto a blindare il suo estremo difensore. Le ultime sulla trattativa

Rinnovo Maignan, il portiere francese, leader carismatico del gruppo, è pronto a legarsi al club fino al 2030 con un ingaggio da top player

Il Milan, tornato prepotentemente in corsa per il vertice, ha deciso di blindare il suo pilastro difensivo: Mike Maignan, l’estremo difensore transalpino noto per i suoi riflessi felini e la grande abilità nel gioco con i piedi. Dietro questa operazione c’è la ferma volontà di Max Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica. L’allenatore si è esposto in prima persona con la dirigenza per respingere le sirene straniere di club come Chelsea e Bayern Monaco, oltre ai timidi sondaggi della Juventus.

I dettagli dell’accordo e il ruolo di Allegri

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo contratto prevede un salto economico importante: dai 2,8 milioni attuali si passerà a 5 milioni di euro a stagione più bonus fino all’estate del 2030. Una cifra che porterebbe Magic Mike allo stesso livello salariale di Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di spaccare le partite con la sua velocità bruciante.

Allegri ha giocato un ruolo chiave, agendo da vero sponsor per il francese. Il portiere ha risposto sul campo con prestazioni eccellenti, parando rigori decisivi a campioni del calibro di Hakan Calhanoglu, il regista turco fulcro del gioco dei nerazzurri, e Paulo Dybala, il fantasista argentino della Roma.

Il nodo delle commissioni

Nonostante l’intesa sull’ingaggio, resta da sciogliere il nodo legato alle commissioni richieste dagli agenti. Essendo Maignan un profilo di caratura mondiale, i suoi rappresentanti sanno che, in caso di mancato accordo, il giocatore potrebbe svincolarsi attirando offerte faraoniche. Tuttavia, i rapporti tra le parti restano distesi. Il club di Via Aldo Rossi considera il tema delle provvigioni un passaggio inevitabile per chiudere l’affare.

Con 10 clean sheet in 21 partite e una media voto del 6,5, l’importanza del numero 16 è indiscutibile. Il suo rinnovo non è solo un premio alla carriera, ma la posa della prima pietra per il futuro del club.