6 ore ago

Maignan

Rinnovo Maignan, attenzione! Percentuali di permanenza al Milan al ribasso, Tare e Allegri… Ultimissime notizie sui rossoneri

Nonostante il grande legame con il club e i tifosi, il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Il portiere francese, arrivato a Milano nell’estate del 2021, ha subito conquistato il cuore dei sostenitori rossoneri grazie alle sue straordinarie parate e alla sua leadership in campo. Il suo contributo è stato determinante per la conquista dello scudetto numero 19 e della Supercoppa Italiana nella scorsa stagione. In maglia rossonera, Maignan ha trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio, ricevendo affetto, fiducia e il sostegno necessario per affermarsi come uno dei migliori portieri al mondo.

Eppure, tutti i cicli sono destinati a concludersi. E anche per Maignan sembra avvicinarsi il momento dei titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto, che lo lega al Milan fino al 2026, è in una fase di stallo da diversi mesi. Nonostante la volontà del club di blindare il suo numero uno, le richieste economiche dell’entourage del giocatore sono al momento considerate troppo alte dalla società rossonera.

L’inserimento di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo potrebbe rappresentare un’ultima speranza per riavviare le negoziazioni. L’ex dirigente della Lazio proverà a intavolare un nuovo dialogo con gli agenti di Maignan, ma le sensazioni non sono positive. Le probabilità di raggiungere un accordo che accontenti entrambe le parti sono, al momento, molto basse.

Il Milan si trova di fronte a un bivio: cedere a un possibile rilancio economico o valutare l’addio del suo portiere per non rischiare di perderlo a parametro zero. L’addio di Maignan sarebbe un colpo durissimo per il Milan, costringendo il club a cercare sul mercato un sostituto all’altezza di un giocatore che, nel giro di pochi anni, è diventato un vero e proprio simbolo.

