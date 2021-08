Real Madrid Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per un’amichevole per la squadra di Pioli

Termina 0-0 l’amichevole di lusso tra Real Madrid e Milan in terra austriaca. Ottima prova soprattutto nei primi 45 minuti dei rossoneri che, con trame d’alta scuola, si presentano più volte dalle parti di Courtois. Tra le note liete, il rigore neutralizzato da Maginan a Bale. Nel secondo tempo, complice un Real più arrembante, i rossoneri calano fisicamente ma producono una grande palla gol con Brahim Diaz, sventata alla grande da Lunin. Latro buon test per i rossoneri sulla strada che conduce agli impegni ufficiali della stagione.

Real Madrid Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio : Primo fischio del match. Comincia la sfida a Klagenfurt

3′ Palo di Theo Hernandez! : prima grande opportunità per i rossoneri: grande scambio sulla destra tra Calabria e Saelemaekers, il quale allarga per Leao; sulla corrente sinistra viene servito Hernandez che finta di crossare e calcia verso la porta di Courtois: palo pieno!

8′ Inizio di personalità dei rossoneri: Milan pimpante in questi primissimi minuti del match: approccio più che positivo della squadra di Pioli

10′ Tiro alto di Leao: solita azione manovrata dei rossoneri, con Brahim Diaz che conduce e allarga per Leao. Il portoghese, da buona posizione, calcia altissimo dal lato sinistro dell’area

15′ Anticipo decisivo di Marcelo su Saelemaekers veloce ribaltamento di fronte dei rossoneri, sull’asse Brahim, Krunic e Leao: il cross del portoghese viene sventato da un’ottima diagonale di Marcelo su Saelemaekers

21′ Fallo di Bale su Theo inizio sottotono del Real, con i blancos che arrivano sempre secondi sulle palla sporche del match. I rossoneri sembrano più in palla dal punto di vista fisico: lo dimostra un intervento in ritardo di Bale su sgroppata di Theo, con il gallese che avrebbe meritato il giallo

25′ Ottima azione del Milan che porta al cross di Theo: angolo grande capacità di ribaltare il fronte dei rossoneri, con scambi repentini e tocchi di prima. L’ultimo, ha portato alla discesa di Theo, il cui cross viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del calcio da fermo nulla di fatto

27′ Prova a salire in cattedra Isco: lo spagnolo, nel giro di un minuto, calcia a lato sugli sviluppi di contropiede e si fa trovare pronto in area su assist di Vinicius: grande intervento in anticipo di Brahim Diaz a sporcarne la conclusione

31′ Buona risposta di Maignan su Alaba: tentativo dalla distanza di Alaba sventato ottimamente da Maignan, che prova a riscattare un’indecisione iniziale per eccesso di sicurezza

34′ Parata di Maignan su Bale: il gallese rientra sul sinistro e calcia verso la porta del portiere francese, che in un primo momento sembra battezzare la palla fuori mentre, all’ultimo, mette la manona per deviare in calcio d’angolo

38′ Tentativo di Bale sugli sviluppi di angolo: il gallese tenta il colpo di testa su angolo di Modric dalla sinistra. Palla alta

40′ Rigore per il Real Madrid: Bale s’invola verso la porta di Maignan e viene steso da Calabria: rigore netto

41′ Maignan para il rigore di Bale! L’estremo difensore francese ipnotizza il gallese, che calcia troppo debolmente: Maignan si tuffa sulla sua destra e para! Il risultato resta sullo 0-0

45′ 0-0 il risultato dei primi 45 minuti

46′ L’arbitro Altmann fischia il secondo tempo del match. In campo Rebic per Leao: cambio sulla sinistra della trequarti rossonera

49′ Parte meglio il Real in questo inizio di secondo tempo, con il neo entrato Vinicius che prova a seiminare il panico dalle parti di Calabria: attento Tomori in due circostanze

51′ Traversa di Modric! Sugli sviluppi di calcio d’angolo, Modric calcia fortissimo dai 25 metri: la traversa salva Maignan

58′ Il Real Madrid gestisce questa fase di match: i cambi di Ancelotti hanno giovato dal punto di vista del gioco al Real. I rossoneri faticano a ad attaccare

64′ Miracolo di Lunin su Brahim Diaz! Destro a giro da fuori area di Brahim Diaz dopo una palla ben recuperata da Rebic: grande risposta del portiere del Real con la mano di richiamo

70′ Girandola di cambi per il Real. Solo due sostituzioni tra le fila rossonere, con Rebic per Leao ad inizio secondo tempo, ed il grande ritorno di Kjaer, subentrato a capitan Romagnoli

75′ Kjaer capitano dei rossoneri: dopo l’uscita di Calabria, sostituito dal giovane Kalulu, a Simon Kjaer è stata affidata la fascia di capitano del Milan

84′ Tiro alto di Arribas Buona trama delle merengues che porta al tiro al volo di Arribas: il giovane esterno calcia alto

90′ Fischio finale del match: finisce 0-0 a Klagenfurt

