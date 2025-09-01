Connect with us

Rabiot Milan, la firma sul contratto è arrivata: dettagli e tempistiche in attesa dell'ufficialità

Calciomercato Milan, visite okay per Adrien Rabiot! La nuova avventura del pupillo di Allegri sta per avere inizio

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Quirini: ecco dove andrà a giocare il giovane calciatore

Calciomercato Milan, cessione ad un passo di Chukwueze in Premier League: visite mediche in corso, in arrivo...

Saelemaekers Milan, spazzato via ogni dubbio: Allegri ha le idee molto chiare su di lui e vuole utilizzarlo in questo modo

Rabiot Milan, la firma sul contratto è arrivata: dettagli e tempistiche in attesa dell’ufficialità. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo settimane di trattative serrate e indiscrezioni, la situazione di Adrien Rabiot si avvia verso la conclusione. Il centrocampista francese ha firmato il contratto che lo legherà al Milan, come riportato da Matteo Moretto, e ora si attende solo l’ufficialità da parte del club rossonero per sancire il suo ritorno in Serie A.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un triennale con opzione per il quarto anno, un’intesa che offre al Milan flessibilità e al giocatore stabilità a lungo termine. Per il suo cartellino, il club rossonero verserà all’Olympique Marsiglia circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra che ha convinto il club francese a cedere il giocatore, desideroso di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri, il tecnico con cui ha condiviso diverse stagioni alla Juventus.

L’acquisto di Rabiot è un colpo mirato per rinforzare il centrocampo del Milan. Il giocatore, infatti, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale, una grande fisicità e una duttilità tattica che lo rendono un elemento cruciale per gli schemi di Allegri. Dopo l’addio di Donnarumma e l’avventura di Chukwueze che non ha dato i frutti sperati, la dirigenza rossonera, guidata da Tare, ha scelto di puntare su un profilo che conosce bene il campionato italiano e che può inserirsi immediatamente nelle dinamiche della squadra.

L’impatto di Rabiot sulla squadra potrebbe essere immediato. Il francese, infatti, arriva in una fase cruciale della stagione e la sua presenza a centrocampo può dare al Milan un ulteriore salto di qualità, sia in campionato che in Coppa Italia. I tifosi rossoneri sono in attesa di vedere il loro nuovo acquisto in campo, e sperano che la sua esperienza possa contribuire a riportare il Milan al vertice del calcio italiano.

