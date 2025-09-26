Rabiot Milan, il francese è pazzo di Allegri! L’ex Juve prende posizione e fa sognare i tifosi rossoneri

Rabiot Milan, il centrocampista francese lancia la sfida scudetto alle rivali e fa sognare i tifosi rossoneri: Allegri la guida

L’arrivo di Adrien Rabiot a Milanello ha coinciso con una vera e propria svolta per il Milan. Da quando il centrocampista francese ha vestito la maglia rossonera, la squadra ha decisamente cambiato marcia, inanellando una serie di prestazioni convincenti che hanno infiammato l’ambiente. Che sia un caso o meno, la sua presenza ha indubbiamente portato qualità e carattere al centrocampo del Milan.

In occasione del suo incontro con i tifosi presso il Flag Ship Store di via Dante, il campione ha dedicato spazio anche alla stampa presente, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’ottimo momento di forma che lui e i suoi compagni stanno attraversando. Nonostante i risultati positivi, Rabiot ha mantenuto i piedi per terra, ribadendo l’importanza di non abbassare la guardia.

Da professionista navigato quale è, il francese ha cercato di mantenere l’attenzione ai massimi livelli, sottolineando che l’attuale successo è solo l’inizio di un percorso. Ha ribadito a più riprese che c’è ancora tanto da lavorare per arrivare al top e per stabilizzare queste prestazioni nel tempo. Questo approccio è perfettamente in linea con la filosofia di rigore e concentrazione promossa dall’allenatore Massimiliano Allegri.

La strategia vincente di Allegri e il ruolo di Tare

Le parole di Rabiot hanno offerto un assist perfetto al Corriere dello Sport, che questa mattina ha scelto di titolare in prima pagina con una citazione emblematica: “Seguiamo Max e sarà un grande Milan”. Un attestato di stima che sottolinea il ruolo centrale e la forte influenza di Allegri nella risalita della squadra. Il tecnico livornese, con la sua esperienza e il suo metodo di lavoro, è riuscito a plasmare un gruppo che ora gioca con maggiore compattezza e determinazione.

Il successo attuale è frutto di una sinergia che coinvolge anche il direttore sportivo Igli Tare. È stato proprio il DS a orchestrare le mosse di calciomercato necessarie per fornire ad Allegri i tasselli giusti per il suo scacchiere, a partire proprio dall’ingaggio di Rabiot. L’arrivo di giocatori di caratura internazionale ha alzato il livello tecnico e caratteriale della squadra, permettendo al Milan di esprimersi su standard elevati.

La strada per il vertice è ancora lunga, ma l’entusiasmo di Rabiot e la leadership di Allegri rappresentano i pilastri su cui il Milan intende costruire il suo futuro. La sintonia tra l’allenatore, il giocatore e la dirigenza guidata da Tare sembra essere la chiave per trasformare questo ottimo momento in una stagione di successi duraturi.