Pulisic Milan, retroscena inaspettato: i rossoneri potevano prendere lui al suo posto! La notizia

Pulisic è arrivato al Milan nell’estate del 2023, se non fossero andati via Maldini e Massara poteva arrivare un altro giocatore

Per anni, il nome di Nicolò Zaniolo è stato sinonimo di potenziale inespresso e di un talento che ha fatto sognare tanti club italiani. Tra questi, c’era il Milan, che sotto la guida di Paolo Maldini e Frederic Massara ha seguito il giovane fantasista con un interesse quasi ossessivo. La coppia di dirigenti, noti per la loro visione e capacità di individuare talenti, considerava Zaniolo, un’ala offensiva dall’impressionante fisico e dalla tecnica sopraffina, un tassello fondamentale per il futuro del Diavolo.

Ogni sessione di calciomercato era un’opportunità per sondare il terreno e avviare trattative con la Roma, club detentore del cartellino del giocatore. L’interesse dei rossoneri era palpabile, un’attrazione che andava oltre il semplice interesse sportivo. Maldini, in particolare, aveva un legame speciale con il potenziale del ragazzo, tanto da volerlo portare a Milanello anche dopo la sua controversa esperienza al Galatasaray. L’idea era quella di rilanciare la carriera del giocatore, offrendogli un palcoscenico di prim’ordine per esprimere tutto il suo talento

Tuttavia, il destino ha voluto diversamente. L’addio improvviso di Paolo Maldini e Frederic Massara dalla dirigenza del club ha spento sul nascere ogni possibilità di vedere Zaniolo indossare la maglia del Milan. La notizia ha colto di sorpresa il mondo del calcio e ha segnato la fine di un’era per il club di Via Aldo Rossi. Con l’uscita di scena dei due dirigenti, il piano per Zaniolo è stato accantonato, e la società ha virato su altri obiettivi di mercato.

La scelta è ricaduta su Christian Pulisic, l’attaccante americano soprannominato “Captain America” per il suo ruolo di leader nella nazionale statunitense. Il suo arrivo a Milano ha segnato l’inizio di una nuova avventura, ricca di aspettative e, come si è poi visto, di successi. Pulisic, con la sua velocità, agilità e un innato senso del gol, si è subito integrato nel gioco della squadra, diventando uno dei pilastri dell’attacco del Milan.

La storia di Zaniolo e il Milan rimane un “what if” del calciomercato, un racconto di un corteggiamento mai arrivato a buon fine. Il Diavolo ha poi trovato il suo leader offensivo in Pulisic, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattarsi e di trovare la strada giusta, anche quando i piani originali vengono stravolti. Un promemoria che nel calcio, come nella vita, le opportunità nascono e muoiono, ma la storia continua, sempre.