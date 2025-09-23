Pulisic, dalla panchina in Milan Lecce: ma i suoi numeri parlano chiaro! Contro i salentini

Pulisic ha nel Lecce la sua vittima preferita da quando è arrivato in Italia. Il dato è davvero importante!

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce con un dato statistico che fa riflettere: Christian Pulisic, l’estroso esterno d’attacco americano, ha dimostrato di avere un feeling particolare con la porta dei salentini. L’ex giocatore del Chelsea, arrivato in Serie A con grandi aspettative, ha già messo a segno ben cinque reti contro i giallorossi, rendendoli la sua vittima preferita da quando veste la maglia rossonera. Un’affinità che lo rende una potenziale arma letale in vista del prossimo match, anche se le prime indiscrezioni tattiche sembrano suggerire una scelta diversa.

Questa sera, infatti, il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, l’allenatore pragmatico e dal grande acume tattico, sembra intenzionato a lasciare l’attaccante statunitense in panchina. Una decisione che potrebbe sorprendere molti, ma che rientra nella logica di gestione del gruppo e delle energie tipica dell’allenatore toscano. Allegri, infatti, sa che in una partita complessa come quella contro il Lecce, la profondità della rosa può fare la differenza.

Lasciare un giocatore del calibro di Pulisic in panchina non è un segno di demerito, ma piuttosto una mossa strategica per concedergli anche un po’ di riposo. L’americano, con la sua tecnica, la sua velocità e il suo fiuto del gol, potrebbe diventare l’arma segreta da sfoderare a gara in corso. Se la partita dovesse rimanere bloccata o se il Milan avesse bisogno di un cambio di passo, l’ingresso di Pulisic potrebbe spezzare l’equilibrio e regalare i tre punti. La sua capacità di leggere le difese avversarie, unita alla motivazione di affrontare la sua vittima preferita, potrebbe trasformare i minuti finali della gara in un vero e proprio incubo per la difesa salentina.

In sintesi, il Lecce sa di dover fare attenzione a Pulisic, ma forse non lo immagina come una minaccia in arrivo dalla panchina. Questa scelta di Allegri potrebbe rivelarsi l’asso nella manica del Milan per portare a casa la vittoria.