Pulisic Milan, l'americano è il leader tecnico della squadra di Allegri! Inizio da urlo e sorride anche...

Pulisic Milan, l’attaccante americano è il vero leader tecnico della squadra di Massimiliano Allegri: sorride anche Pochettino

Christian Pulisic è la vera stella del Milan in questo inizio di stagione. L’americano, spesso criticato e sottovalutato, sta vivendo il momento più prolifico della sua carriera, con un impatto devastante sul gioco della squadra rossonera. Come analizzato da Calciomercato.com, il suo rendimento sta superando ogni aspettativa, rendendolo un elemento insostituibile nel progetto di Massimiliano Allegri.

Il suo gol decisivo in Coppa Italia contro il Lecce, per il 3-0 finale, è un esempio perfetto della sua abilità e della sua crescita. Un’azione nata per caso, con un cross sbagliato per Santiago Gimenez, ma che Pulisic ha saputo leggere con una rapidità e un’intelligenza fuori dal comune. Calciomercato.com sottolinea che “è il tipo di goal che Christian Pulisic non segna, ma proprio quello che avrebbe dovuto segnare”. Questo gesto tecnico, apparentemente semplice, ha messo in mostra una versatilità e una concretezza che non gli erano state riconosciute appieno in passato.

I numeri parlano chiaro: dall’inizio della stagione, solo Lautaro Martinez ha contribuito a più gol di Pulisic in Serie A. La sua media di quasi due gol ogni 90 minuti è un dato da fuoriclasse assoluto. Questo rendimento eccezionale non è un caso, ma il frutto di un lavoro e di una mentalità che si sono sviluppati nel tempo. Dopo un’estate difficile e un passato al Chelsea segnato da alti e bassi, Pulisic ha trovato a Milano la sua dimensione ideale.

La sua posizione nel Milan di Allegri non è ancora fissa. Il tecnico, noto per il suo conservatorismo e la sua ossessione per il 3-5-2, sta ancora cercando la migliore combinazione offensiva. L’assenza di Rafael Leao per infortunio ha certamente limitato le opzioni, ma l’insistenza di Allegri nel far giocare la squadra con cinque difensori ha messo in difficoltà l’attacco. Nonostante ciò, Pulisic ha risposto presente, sia partendo dalla panchina che da titolare, dimostrando una versatilità tattica incredibile.

Questo inizio di stagione, sebbene ancora precoce, sta mettendo in mostra una gestione oculata da parte di Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. La rotazione e la gestione del minutaggio, soprattutto per un giocatore che in passato ha avuto problemi fisici, è fondamentale. In un’annata in cui il Milan non ha impegni europei ma ha come obiettivo dichiarato lo Scudetto, avere una rosa profonda e giocatori sempre freschi sarà la chiave del successo. E proprio la gestione di Pulisic, che permette al giocatore di arrivare in forma ai Mondiali del 2026 senza aver subito il logorio delle troppe partite, è una mossa vincente per il Milan e per la Nazionale americana.