Pulisic, la bestia nera del Lecce: l’americano del Milan è pronto a colpire ancora dalla panchina

Pulisic è la bestia nera del Lecce: i dati non mentono, l’americano in Coppa Italia può essere l’arma di Allegri dalla panchina

L’appuntamento di questa sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Lecce non è una sfida qualsiasi per Christian Pulisic. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, l’attaccante americano ha un feeling particolare con la squadra salentina e, in particolare, con il suo portiere, Falcone. Sebbene stasera l’esterno rossonero partirà inizialmente dalla panchina, le statistiche non lasciano dubbi sulla sua capacità di incidere quando affronta i pugliesi. Un dato che conferma la profondità della rosa a disposizione di mister Allegri, un risultato del meticoloso lavoro del direttore sportivo Tare sul calciomercato.

Numeri da Record contro un Avversario Prediletto

Da quando veste la maglia del Milan, Christian Pulisic ha collezionato 34 reti in 104 partite ufficiali, un bottino di tutto rispetto per un giocatore che si muove tra attacco e centrocampo. Ma è contro il Lecce che l’americano ha trovato la sua vena realizzativa più prolifica, segnando ben 5 gol, il suo record assoluto contro una singola squadra e un singolo portiere, Falcone. Questo dato include anche la rete decisiva del 2-0 segnata a fine agosto al Via del Mare in Serie A, a dimostrazione che il suo feeling con questa partita va oltre il singolo episodio.

Reduce dalla doppietta in campionato in casa dell’Udinese, Pulisic si presenta a questo incontro di Coppa Italia in un momento di forma eccezionale. La scelta di Allegri di schierarlo dalla panchina è una mossa strategica, pensata per gestire le energie del giocatore e per sfruttare al meglio la sua capacità di spaccare le partite nel secondo tempo, quando le difese avversarie tendono a calare di intensità.

Un Lusso Chiamato Pulisic

La presenza di un giocatore con le sue qualità e i suoi numeri a disposizione anche a partita in corso è un lusso che solo squadre di alto livello possono permettersi. La gestione oculata della rosa da parte di Massimiliano Allegri, con il supporto del direttore sportivo Tare, è una delle chiavi del successo del Milan in questo avvio di stagione. Poter contare su un elemento come Pulisic in un momento cruciale della partita, con la possibilità di farlo entrare con la sua esplosività e la sua vena realizzativa, è un’arma in più per affrontare un Lecce che, pur non avendo il favore del pronostico, cercherà di vendere cara la pelle.